Nuovi licenziamenti nel settore dei media Keystone

CH Media chiude con effetto immediato i suoi sei portali regionali Today, finanziati grazie alla pubblicità. La misura comporta 34 licenziamenti. Lo ha reso noto oggi il gruppo, precisando che è previsto un piano sociale.

SDA

I portali in questione non hanno raggiunto il fatturato necessario in un mercato online altamente competitivo, secondo l'azienda. Il giro d'affari è in calo e CH Media ritiene che in futuro i portali FM1Today, ArgoviaToday, BärnToday, PilatusToday, ZüriToday e 32Today non saranno in grado di coprire i costi.

I licenziamenti riguardano le redazioni di Today e il marketing. Dopo la consultazione con la commissione del personale è possibile che ad altri 22 dipendenti possano essere offerte soluzioni alternative all'interno di CH Media, prosegue la nota.

Secondo il Ceo Michael Wanner l'azienda - che comprende testate come «Aargauer Zeitung», «Luzerner Zeitung», «St. Galler Tagblatt», watson.ch e diverse emittenti radiofoniche e televisive come TeleZüri - intende concentrare maggiormente la sua strategia digitale regionale sui marchi di giornali, TV e radio ancorati nel mercato degli utenti e della pubblicità.

Il primo portale regionale, denominato FM1Today, era stato lanciato nella Svizzera orientale nel 2015. Sono poi seguite piattaforme analoghe in altre regioni del Paese. Puntavano a un pubblico giovane, interessato a notizie locali e ad argomenti di intrattenimento. La politica si ritagliava uno spazio minimo.

mh, ats