Quest'ultimo in un comunicato odierno elenca i capi d'accusa contro il 57enne, attualmente posto in detenzione preventiva e per il quale vale la presunzione di innocenza.

Tra questi: ripetuto tentato assassinio, violenza carnale, coazione sessuale, atti sessuali con fanciulli, lesione personale e violazione della sfera segreta o privata mediante apparecchi di presa d'immagini.

La procura ha inoltre confermato a Keystone-ATS che l'imputato è l'ex politico argoviese.

L'inchiesta era scattata nel settembre 2023, quando la madre della minorenne aveva colto l'imputato sul fatto e allertato la polizia. Frei era quindi stato incarcerato preventivamente e si era subito dimesso dal Gran c

Consiglio.