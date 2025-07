Il campeggio si trova in una posizione idilliaca. Keystone

A causa degli accresciuti rischi naturali deve chiudere definitivamente il camping di Arolla, in Vallese, che con i suoi 1'950 metri di altitudine è la struttura di tal tipo più alta della Svizzera.

Keystone-SDA SDA

La notizia pubblicata oggi dal quotidiano vallesano Le Nouvelliste è stata confermata a Keystone-ATS dalla sindaca di Evolène Virginie Gaspoz, comune a cui fa riferimento Arolla.

«È con grande dispiacere che annunciamo la chiusura del campeggio domenica 13 luglio», si legge sulla pagina internet del gestore.

«A seguito delle forti intemperie del giugno 2024 è in corso una nuova analisi dei rischi naturali e le autorità hanno deciso che il sito non è più sicuro per i visitatori. La vostra sicurezza è la nostra priorità assoluta e rispettiamo questa decisione. Questa notizia è un vero shock, ma la natura è più forte di noi».

Il campeggio registrava circa 12'000 pernottamenti all'anno, in una regione rinomata per le sue attività in montagna. Il comune sta attualmente lavorando per trasferire l'attività in un altro luogo, ha indicato Gaspoz.