Grigioni Chiusa per due ore la strada a Flims a seguito di un incidente

L'incidente a Flims ha coinvolto quattro automobili. Sei persone adulte sono rimaste ferite.

Un incidente stradale che ha visto coinvolte quattro automobili si è verificato ieri sera a Flims (GR). Sei persone adulte sono rimaste ferite e sono state trasportate per un controllo negli ospedali di Coira e Ilanz.