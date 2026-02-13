Chiuso per il troppo caldo: anche oltre i 3000 metri, dove ci sono le nevi perenni, le alte temperature si stanno facendo sentire e a subirne le conseguenze è il rifugio Marco e Rosa, che si trova a 3609 metri sopra il livello del mare, in Valmalenco, a 300 metri di distanza dal confine svizzero. Una meta ambita da tutti gli alpinisti e base di partenza per affrontare il Bernina.

L'avviso di chiusura della struttura, che accoglie ogni estate migliaia di escursionisti e amanti della montagna, è stato diramato dalla sezione valtellinese del Club Alpino Italiano (CAI). «A causa delle avverse condizioni delle vie di accesso dovute al caldo anomalo il rifugio chiude con decorrenza immediata e fino a nuove condizioni di fruibilità della montagna», si legge in una nota

Il rifugio è il più alto della Lombardia, ma questo non lo ha salvato: le altissime temperature di questi giorni hanno danneggiato il manto nevoso, creando anche crepacci e una situazione instabile e a rischio per gli escursionisti. Così il CAI, in accordo con i gestori, ha deciso la chiusura.

«Mai successo», ha osservato qualcuno sulle pagina Facebook del CAI commentando l'avviso, Ma non c'è da stupirsi se si pensa che in questi giorni da caldo torrido lo zero termico sulle Alpi si attesta mediamente tra i 4200 e i 4500 metri.