Chiuso uno storico ristorante per lasciare posto a un palazzo, dietro c'è una stella della Nazionale di calcio

Dominik Müller

23.1.2026

Il ristorante Freieck di Winterthur-Seen non servirà più gli ospiti.
Il ristorante Freieck di Winterthur-Seen non servirà più gli ospiti.
Google Street View

Per quasi mezzo secolo il ristorante Freieck ha segnato il quartiere di Winterthur-Seen. Ora, al suo posto, è previsto un edificio residenziale. A promuovere l’operazione non è un nome qualunque: il nazionale svizzero Manuel Akanji.





Hai fretta? blue News riassume per te

  • Il ristorante Freieck di Winterthur-Seen, storico punto di riferimento del quartiere, ha chiuso dopo quasi 45 anni e sarà demolito.
  • Al suo posto sorgerà un edificio residenziale con 28 piccoli appartamenti.
  • Il progetto è promosso da una società presieduta dal nazionale svizzero Manuel Akanji.
Mostra di più

Per quasi 45 anni il ristorante Freieck ha caratterizzato il paesaggio urbano di Winterthur-Seen. Ma alla fine del 2024 il locale ha chiuso definitivamente ed ora è arrivata la conferma: l’edificio situato in Tösstalstrasse sarà demolito.

Al suo posto è previsto un nuovo complesso residenziale, come emerge dalla domanda di costruzione recentemente depositata e resa nota dal «Tages-Anzeiger».

La committente è una società con sede a Winterthur. Uno sguardo al registro di commercio rivela un nome noto: il presidente del Consiglio di amministrazione è Manuel Akanji, mentre nel board siede anche la moglie, Melanie.

Cresciuto a Wiesendangen, Akanji è da anni uno dei pilastri della Nazionale svizzera. Dopo le esperienze con Borussia Dortmund e Manchester City, il difensore 30enne gioca attualmente in prestito all’Inter, con ottimi risultati. Nell club guida la Serie A è titolare fisso.

Ventotto appartamenti in progetto

Secondo il quotidiano svizzero-tedesco, il progetto prevede la realizzazione di 28 appartamenti, tra monolocali e bilocali, con superfici comprese tra i 27 e i 60 metri quadrati. Sul tetto è prevista un’installazione fotovoltaica di circa 110 metri quadrati.

Stando alla domanda di costruzione, la società riconducibile alla famiglia Akanji ha acquistato il terreno per 3,9 milioni di franchi, mentre i costi di edificazione sono stimati attorno agli 8 milioni.

Un investimento comunque alla portata del nazionale svizzero: nel 2024 la rivista Bilanz lo ha infatti inserito tra i 100 svizzeri più ricchi sotto i 40 anni, con un patrimonio stimato tra i 20 e i 50 milioni di franchi.

Interpellato dal «Tages-Anzeiger», il calciatore non ha rilasciato commenti.

