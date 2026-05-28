Christian Vitta
tipress
11 aprile 2027 ci sarà almeno un nuovo volto nel Consiglio di Stato ticinese.
Dall’ Giovedì sera, di fronte al Comitato cantonale del PLR riunito a Sementina, Christian Vitta ha infatti annunciato che non intende sollecitare un quarto mandato. La sua esperienza in Governo si chiuderà quindi dopo 12 anni, tutti passati alla guida del Dipartimento finanze ed economia. Per due volte presidente dell’Esecutivo, nel 2020 si è trovato in prima linea nella lotta contro la pandemia di Covid 19. Dopo il «sì» alle due iniziative sulle casse malati, lascia però in eredità una situazione finanziaria difficile.