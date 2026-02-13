L'Ufficio grigionese di informatica ha rilevato un attacco informatico ai server SharePoint del Cantone, che sono responsabili del sito internet dell'amministrazione cantonale. Stando a una prima analisi non vi sono indicazioni di account compromessi o perdita di dati.

Le informazioni riservate e i dati personali particolarmente sensibili non sono stati interessati dal ciberattacco, ha rassicurato l'Ufficio cantonale di informatica in una nota.

Questi dati non vengono infatti archiviati sui server SharePoint, ovvero l'applicazione web che serve per la collaborazione e come archivio di file. Le analisi dettagliate nel frattempo proseguono.

Per correggere le vulnerabilità di sicurezza, questa sera a partire dalle 19 l'Ufficio di informatica eseguirà un aggiornamento straordinario del sito web del Cantone.

A partire da quel momento, il sito non sarà raggiungibile per diverse ore. L'e-Portal e tutte le applicazioni specialistiche del Canton Grigioni non sono interessate dall'attacco informatico e rimarranno quindi operative anche durante l'aggiornamento, continua la nota.

Un attacco simile alla Confederazione

L'episodio verificatosi nei Grigioni è simile a quello successo martedì ai server SharePoint della Confederazione.

Stando a un comunicato dell'Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione (UFIT), circa 200 account sono stati compromessi. Non ci sono indicazioni di ulteriori fughe di dati.

Non è ancora noto chi sia alla fonte dell'attacco. È probabile che l'aggressore abbia probabilmente sfruttato le vulnerabilità del software SharePoint di Microsoft, ha scritto l'UFIT.

Microsoft aveva reso note a metà luglio diverse vulnerabilità presenti in SharePoint e il 28 luglio gli esperti in materia di sicurezza avevano riscontrato anomalie nei server dell'UFIT.