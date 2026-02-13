Una ciclista ha riportato ferite gravi dopo essersi scontrata ieri con un autopostale sulla strada fra Furna e Pragg-Jenaz in Prettigovia. La 32enne è stata trasportata all'Ospedale cantonale di Coira.

Lo scontro frontale fra una ciclista e un'autopostale è avvenuto in una curva stretta e con poca visibilità sulla strada che collega Furna a Pragg Jenaz in Prettigovia.

Lo scontro è avvenuto verso le 16.20 di ieri pomeriggio. La ciclista stava viaggiando da Furna verso Pragg-Jenaz, quando in una curva stretta e con poca visibilità si è scontrata frontalmente con un autopostale. A bordo non c'erano passeggeri, scrive oggi la polizia cantonale dei Grigioni.

In attesa dell'arrivo della Rega, la donna è stata presa in carico da due soccorritori che per caso si trovavano sul posto.

I motivi della collisione, scrive oggi la Polizia cantonale dei Grigioni, non sono ancora chiari. Le forze dell'ordine stanno quindi indagando sulle cause dell'incidente.