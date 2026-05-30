L'autopostale ha investito un novantenne su una bici elettrica Keystone

Un novantenne in sella a una bicicletta elettrica è morto sabato mattina a Ennetbürgen, nel canton Nidvaldo, dopo essere stato investito frontalmente da un autopostale.

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Lo ha comunicato la polizia cantonale nidvaldese, precisando che l'incidente si è verificato quando il ciclista si è immesso sulla strada principale, provenendo da una strada secondaria.

La vittima, originaria della regione, è morta sul posto a causa delle ferite riportate, precisa la nota. Un passeggero dell'autopostale, rimasto leggermente ferito, è stato curato da una squadra di soccorso.

Il novantenne circolava su una bici con il limite di velocità di 25 km/h, ha precisato la polizia.

Quest'ultima indaga sulle cause esatte dell'incidente in collaborazione con la Procura nidvaldese.