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Incidente mortale Ciclista muore investito da un autopostale nel canton Nidvaldo

SDA

30.5.2026 - 16:20

L'autopostale ha investito un novantenne su una bici elettrica
L'autopostale ha investito un novantenne su una bici elettrica
Keystone

Un novantenne in sella a una bicicletta elettrica è morto sabato mattina a Ennetbürgen, nel canton Nidvaldo, dopo essere stato investito frontalmente da un autopostale.

Keystone-SDA

30.05.2026, 16:20

30.05.2026, 16:36

Lo ha comunicato la polizia cantonale nidvaldese, precisando che l'incidente si è verificato quando il ciclista si è immesso sulla strada principale, provenendo da una strada secondaria.

La vittima, originaria della regione, è morta sul posto a causa delle ferite riportate, precisa la nota. Un passeggero dell'autopostale, rimasto leggermente ferito, è stato curato da una squadra di soccorso.

Il novantenne circolava su una bici con il limite di velocità di 25 km/h, ha precisato la polizia.

Quest'ultima indaga sulle cause esatte dell'incidente in collaborazione con la Procura nidvaldese.

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