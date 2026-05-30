Un novantenne in sella a una bicicletta elettrica è morto sabato mattina a Ennetbürgen, nel canton Nidvaldo, dopo essere stato investito frontalmente da un autopostale.

L'autopostale ha investito un novantenne su una bici elettrica

Lo ha comunicato la polizia cantonale nidvaldese, precisando che l'incidente si è verificato quando il ciclista si è immesso sulla strada principale, provenendo da una strada secondaria.

La vittima, originaria della regione, è morta sul posto a causa delle ferite riportate, precisa la nota. Un passeggero dell'autopostale, rimasto leggermente ferito, è stato curato da una squadra di soccorso.

Il novantenne circolava su una bici con il limite di velocità di 25 km/h, ha precisato la polizia.

Quest'ultima indaga sulle cause esatte dell'incidente in collaborazione con la Procura nidvaldese.