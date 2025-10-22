  1. Clienti privati
Con un programma modificato Circa sessanta atleti iniziano lunedì la scuola reclute per sportivi d'élite

SDA

22.10.2025 - 18:38

La scuola reclute sport d'élite di Macolin (BE) inizia tradizionalmente a ottobre e termina a marzo (foto d'archivio)
La scuola reclute sport d'élite di Macolin (BE) inizia tradizionalmente a ottobre e termina a marzo (foto d'archivio)
Keystone

Lunedì prossimo, 59 atleti – 39 uomini e 20 donne – inizieranno la loro formazione alla scuola reclute sport d'élite di Macolin, nel canton Berna.

Keystone-SDA

22.10.2025, 18:38

22.10.2025, 19:03

Lo ha comunicato l'Esercito svizzero, aggiungendo che il programma di allenamento è stato perfezionato per rispondere meglio alle esigenze degli atleti.

Le 18 settimane di formazione – la scuola reclute sport d'élite inizia tradizionalmente a ottobre e termina a marzo – sono così un'ottima preparazione per la stagione sportiva, sottolinea la nota.

In collaborazione con la Scuola universitaria federale dello sport di Macolin (SUFSM) e Swiss Olympic, il piano di allenamento è stato perfezionato per quest'inverno: workshop trattano temi come l'etica nello sport, il doping, lo sviluppo personale, la comunicazione, l'inglese, l'alimentazione, l'inclusione e la psicologia dello sport.

Ventuno le discipline sportive rappresentate, con l'atletica che costituisce la delegazione più numerosa con dodici atleti, soprattutto corridori. I gruppi più folti di atleti provengono dal ciclismo (7), dalla lotta libera (7), dalla canoa (5), dagli sport equestri (5) e dal triathlon (3).

Nel beach volley, cinque atlete e un atleta partecipano al programma di allenamento, tra cui Leona Kernen, che gareggerà con Tanja Hüberli ai Campionati del mondo di Adelaide, in Australia, a metà novembre. Anche tre atleti in sedia a rotelle parteciperanno alla scuola reclute sport d'élite.

