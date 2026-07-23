A scriverlo è laRegione, stando alla quale il fascicolo ipotizza i reati di abuso di autorità e tentata coazione. A coordinare le indagini sono il procuratore generale Andrea Pagani e la procuratrice pubblica aggiunta Chiara Borelli.

Stando a quanto riferito dal quotidiano bellinzonese, gli inquirenti avrebbero già svolto diversi atti istruttori, tra cui interrogatori, perquisizioni e il sequestro di documentazione ritenuta utile alle indagini.

L'inchiesta, lo ricordiamo, riguarda l'interessamento di Zali alla vicenda del minorenne, figlio di una sua conoscente, detenuto nella struttura giudiziaria del Luganese.

Il consigliere di Stato si era occupato del caso convocando il 9 giugno nel proprio ufficio alcuni alti funzionari cantonali e la giudice dei minorenni per approfondire la situazione del ragazzo.

Procedura di alta vigilanza per fare chiarezza sull'operato di Zali

Parallelamente all'attività della magistratura, anche il Parlamento ticinese ha avviato una procedura di alta vigilanza per fare chiarezza sull'operato del presidente del Governo.

Gli accertamenti sono ancora in corso e dovranno stabilire se sussistano gli elementi per un'eventuale azione penale oppure per l'archiviazione del procedimento.

C'è da precisare che la notizia non è collegata agli audio diffusi nei giorni scorsi, ma a un'inchiesta avviata alla fine di giugno.