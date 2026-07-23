Hai fretta? blue News riassume per te Claudio Zali ha rinunciato temporaneamente alla responsabilità politica della Magistratura e della Polizia cantonale dopo l’apertura di un’istruttoria sulla vicenda del minorenne incarcerato alla Farera.

Durante gli accertamenti, la gestione passerà al Governo tramite la vicepresidente Marina Carobbio Guscetti, mentre Zali sostiene di non aver commesso irregolarità.

Il Consiglio di Stato ha inoltre condannato ogni forma di violenza e giudicato discutibili i toni e le modalità di la mail inviata da Zali nel luglio 2020 all’allora presidente del Consiglio di amministrazione dell’EOC. Riepilogo creato con

Claudio Zali rinuncia temporaneamente alla responsabilità politica della Magistratura e della Polizia cantonale.

La decisione resterà in vigore fino alla conclusione degli accertamenti avviati dal Ministero pubblico e, durante questa fase, le competenze saranno assunte collegialmente dal Governo attraverso la vicepresidente Marina Carobbio Guscetti.

La svolta è arrivata al termine di una seduta straordinaria del Consiglio di Stato, riunito in corpore.

L’Esecutivo, si legge in un comunicato, ha preso atto dell’apertura di un’istruttoria nei confronti del consigliere di Stato leghista in relazione alla vicenda del minorenne incarcerato alla Farera.

Zali, che secondo la nota governativa non è ancora stato sentito dalla Magistratura, ha respinto ogni addebito, ribadendo di non aver commesso irregolarità. Il Governo ha quindi auspicato e accolto la sua richiesta di lasciare provvisoriamente la responsabilità dei due settori.

Sugli audio e il caso EOC

La seduta ha affrontato anche il caso delle registrazioni audio emerse nelle ultime ore. L’Esecutivo ha riferito di aver preso atto delle spiegazioni fornite dal presidente del Consiglio di Stato, che si è riservato la possibilità di intervenire pubblicamente sulla questione.

Nello stesso comunicato, il Governo cantonale ha condannato ogni forma di violenza e qualsiasi incitamento alla violenza, compreso quello verbale. Ha inoltre annunciato l’intenzione di rafforzare, a tutti i livelli, la prevenzione e il contrasto alla violenza di genere.

Un’ulteriore presa di posizione ha riguardato un messaggio di posta elettronica inviato da Zali nel luglio del 2020 all’allora presidente del Consiglio di amministrazione dell’Ente ospedaliero cantonale. Su questo episodio, il Consiglio di Stato ha definito discutibili sia i toni sia le modalità utilizzate.