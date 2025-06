Importanti investimenti di Microsoft in Svizzera. Keystone

Microsoft investe 400 milioni di dollari (326 milioni di franchi) in Svizzera negli ambiti cloud e intelligenza artificiale (IA). I centri esistenti nelle regioni di Ginevra e Zurigo, fra gli altri, verranno sviluppati in questo senso.

Keystone-SDA SDA

L'azienda tecnologica vuole in questo modo rispondere alla crescente domanda di servizi cloud e IA, ha detto oggi ai media a Berna Brad Smith, presidente di Microsoft. L'espansione in territorio elvetico è stata annunciata in compagnia del consigliere federale Guy Parmelin e di Catrin Hinkel, CEO di Microsoft Svizzera.

Secondo Smith, l'investimento permetterà anche di migliorare ulteriormente le cooperazioni in Svizzera, ad esempio con la rete nazionale del paro d'innovazione. Microsoft vuole anche sviluppare la collaborazione con le organizzazioni internazionali a Ginevra.

Per rendere l'IA accessibile al grande pubblico, l'azione vuole inoltre promuovere programmi di formazione continua, il cui obiettivo è raggiungere un milione di svizzeri entro la fine del 2027.