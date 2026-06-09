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Sessione Nessun accordo al Nazionale sulla 13esima AVS, si va in conciliazione

SDA

9.6.2026 - 11:59

Il deputato zurighese Andri Silberschmidt.
Il deputato zurighese Andri Silberschmidt.
Keystone

Nessuna soluzione in vista in merito alle misure per coprire i costi della 13esima AVS. Oggi il Nazionale ha nuovamente respinto la proposta degli Stati, che prevede un finanziamento misto tramite IVA e prelievi salariali, preferendo la via del solo aumento dell'IVA.

Keystone-SDA

09.06.2026, 11:59

09.06.2026, 12:42

Come per sedute precedenti, la decisione di non ricorrere all'aumento delle trattenute salariali è stata presa di misura: 101 voti contro 95 (due gli astenuti). I

l dossier va ora in Conferenza di conciliazione. Se anche in quella sede non si troverà una soluzione, la tredicesima verrà versata a partire dal prossimo dicembre senza essere finanziata.

Come risanare le finanze dell'AVS?

Nella sua decisione odierna, il Nazionale ha ribadito la necessità di risanare le finanze dell'AVS nel quadro della prossima grande riforma del Primo pilastro, chiamata AVS2030.

Il finanziamento adottato oggi è quindi da intendersi come soluzione transitoria.

L'aumento dell'IVA – +0,4 punti per l'aliquota normale, +0,2 per quella del settore alberghiero, nessun aumento per quella destinata ai beni di prima necessità – è infatti limitato al 2033.

Botta e risposta

Il «no» alla soluzione degli Stati è comunque stato pronunciato, come nelle scorse sessioni, soprattutto a causa dell'aumento dei prelievi salariali, che causerebbe un calo degli stipendi netti.

Ad essere maggiormente toccata sarà la classe media inferiore, che già oggi fa fatica ad arrivare a fine mese, ha sostenuto Andri Silberschmidt (PLR/ZH), secondo cui la soluzione proposta non è socialmente sopportabile.

Il Centro e la sinistra hanno invece chiesto di adottare la soluzione mista. «È la soluzione più equa, poiché i prelievi salariali sono proporzionali al reddito: chi guadagna di più paga di più», ha sottolineato Samira Marti (PS/BL).

La deputata basilese ha inoltre accusato la destra di puntare, in prospettiva, all'aumento dell'età pensionabile.

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