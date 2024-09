L'edificio principale del Politecnico federale di Zurigo. Keystone

Per il periodo 2025-2028, i Politecnici federali riceveranno 50 milioni in più (a 11,166 miliardi di franchi) rispetto al progetto del governo. Lo ha stabilito oggi il Consiglio nazionale per 115 voti a 75 (UDC e diversi PLR) approvando il compromesso degli Stati.

SDA

Nel corso dell'esame sul messaggio riguardante l'educazione, la ricerca e la formazione, la camera del popolo aveva finora proposto 100 milioni in più per i due atenei di Losanna e Zurigo di fama internazionale, motivando tale decisione col costante incremento degli iscritti. Per motivi finanziari, gli Stati avevano finora confermato la proposta del Consiglio federale, finché ieri hanno votato, quale compromesso, un incremento di 50 milioni.

Oggi in aula l'UDC ha chiesto, invano, che si rimanesse alla versione originaria dell'esecutivo ricordando le difficoltà finanziarie della Confederazione, venendo però sconfessata dalla maggioranza del plenum, che ha preferito accogliere il compromesso dei «senatori».

Tra i due rami del parlamento permangono ancora alcune divergenze a livello di formazione professionale e incoraggiamento alla formazione di nuovi medici di famiglia e di base.

cp, ats