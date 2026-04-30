Lorenzo Quadri è rieletto tipress

Le targhe automobilistiche, una volta esaurite le combinazioni numeriche, dovrebbero contenere anche lettere, aprendo così la strada alle «vanity plates». È quanto pensa il Consiglio nazionale, che ha approvato con 95 voti contro 91 e 4 astensioni una mozione in tal senso di Lorenzo Quadri (Lega/TI).

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La proposta, ha spiegato il ticinese, nasce dalla constatazione che i cantoni Berna e Zurigo si avvicinavano all'esaurimento delle combinazioni numeriche disponibili.

Per Quadri è evidente che nel prossimo futuro non sarà più possibile limitarsi all'utilizzo di cifre, ma sarà necessario ricorrere anche alle lettere.

Ciò, secondo il leghista, permetterebbe di introdurre le cosiddette «vanity plates», ossia le targhe personalizzabili con nomi, parole o abbreviazioni.

La passione per le targhe «speciali» è del resto già oggi una realtà molto diffusa in Svizzera, ha spiegato Quadri, che ha ricordato come la targa «SO 1» è stata venduta per 390'000 franchi.

«Per quanto riguarda i necessari limiti – ha proseguito il ticinese – nulla impedisce di adottare un approccio prudente: si potrebbe delegare ai Cantoni il controllo delle combinazioni affiancato da un divieto generale a livello federale per i contenuti contrari ai buoni costumi o discriminatori».

Vana l'opposizione di Pfister

Vana l'opposizione del consigliere federale Martin Pfister, che ha sostituito Albert Rösti in convalescenza dopo l'intervento chirurgico alla schiena al quale è stato sottoposto.

I Cantoni, ha spiegato il ministro della difesa, sono già stati autorizzati a emettere targhe a 7 cifre, il problema pertanto non è così urgente. Lavori sul tema sono inoltre già in corso, ha aggiunto, senza convincere il plenum.

L'atto parlamentare passa ora all'esame del Consiglio degli Stati.