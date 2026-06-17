Il Consiglio nazionale intende prolungare tale eccezione fino alla fine del 2032 Keystone

I cantoni devono poter continuare ad assumere medici che non hanno soddisfatto l'obbligo di aver esercitato per tre anni quando l'offerta di cure ambulatoriali di base è insufficiente.

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Oggi il Consiglio nazionale, con 102 voti contro 88 e 1 astensione, ha approvato la proroga di questa eccezione fino alla fine del 2032.

Tale eccezione era stata introdotta nel 2023 a causa della carenza di dottori nel settore ambulatoriale. È attualmente valida fino al 2027. Un progetto della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Nazionale (CSSS-N) intende tuttavia prolungare tale termine di cinque anni, ossia sino alla fine del 2032.

«Nonostante gli sforzi intrapresi, la carenza rimane significativa e non potrà essere colmata nel breve termine», ha sostenuto Brigitte Crottaz (PS/VD) a nome della commissione. Questa misura, sostenuta dal Consiglio federale, si limita in linea di principio alle cure di base.

Il progetto iniziale riguardava la medicina interna, i medici generici, la pediatria, la psichiatria e psicoterapia infantile e adolescenziale. I deputati, con 102 voti contro 87 e 1 astenuto – hanno accettato di applicarlo anche alla psichiatria e alla psicoterapia degli adulti.

Diversi oratori hanno sottolineato il forte aumento del numero di rendite AI legate a problemi psichici. Benjamin Roduit (Centro/VS) ha inoltre evidenziato che i tempi di attesa per consultare uno psichiatra o uno psicoterapeuta non sono «più sopportabili».

Al contrario, Cyril Aellen (PLR/GE) ha criticato «l'incoerenza» della misura proposta. A suo avviso, occorre rivedere l'intero sistema piuttosto che aggiungere «un giorno una specialità, il giorno dopo un'altra». La recente evoluzione dei costi della psicoterapia deve indurci alla prudenza, ha aggiunto. Anche Michael Graber (UDC/VS) ha insistito sugli elevati costi di questo settore, ma invano.

Il dossier passa ora al Consiglio degli Stati.