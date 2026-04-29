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Sessione speciale Al Nazionale si discute della trasformazione digitale dell'AVS

SDA

29.4.2026 - 07:15

La Confederazione intende istituire una piattaforma digitale per l'AVS/AI che consentirà agli assicurati di accedere direttamente ai propri dati.
La Confederazione intende istituire una piattaforma digitale per l'AVS/AI che consentirà agli assicurati di accedere direttamente ai propri dati.
Keystone

Riprendono stamane i lavori al Consiglio nazionale, penultimo giorno di questa sessione speciale. In entrata, il plenum dovrà occuparsi della legge sui sistemi di informazione delle assicurazioni sociali.

Keystone-SDA

29.04.2026, 07:15

29.04.2026, 08:14

Concretamente, in futuro lo scambio di dati tra i cittadini e le assicurazioni sociali (AVS/AI) dovrà avvenire prevalentemente in formato digitale. Nelle intenzioni del Consiglio federale, il progetto dovrebbe vedere la luce al più presto nel 2028.

Per gli assicurati, l'utilizzo della piattaforma rimarrà comunque facoltativo e presupporrà unicamente l'autenticazione mediante un'identità elettronica riconosciuta dal Governo. Gli organi esecutivi e gli assicuratori avranno invece l'obbligo legale di comunicare tra loro per via elettronica.

La commissione preparatoria ha apportato alcune modifiche al disegno governativo per gestire al meglio la trasformazione digitale del primo pilastro.

L’Ufficio centrale di compensazione dovrà coinvolgere, a livello strategico, tecnico e operativo, gli organi esecutivi nello sviluppo e nella gestione della nuova piattaforma per l'AVS/AI e gli assegni familiari.

Questi attori dovranno inoltre costituire, assieme all’Ufficio federale delle assicurazioni sociali, un organo direttivo strategico, incaricato di definire le priorità, le modalità di attuazione e gli standard per i sistemi informatici a livello nazionale.

La commissione propone inoltre che ogni persona che si registra sulla piattaforma del primo pilastro ottenga automaticamente ogni anno un estratto dei contributi AVS versati. In tal modo sarà possibile segnalare agli assicurati eventuali lacune contributive.

La commissione vuole inoltre ampliare le disposizioni sulla comunicazione elettronica nelle assicurazioni sociali: le piattaforme elettroniche, oltre che nell’ambito dell'AVS/AI, dovranno essere offerte nell’ambito delle assicurazioni disoccupazione, malattie, infortuni e militare.

Una volta sbrigato questo corposo dossier, il menù della Camera del popolo prevede la prosecuzione dell'esame di una lunga serie di atti parlamentari di competenza del Dipartimento federale dell'interno.

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