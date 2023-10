Nessuna novità a Basilea Campagna. Keystone

Come previsto, alle elezioni per il Consiglio nazionale a Basilea Campagna non sono emerse novità: si sono imposti sulla concorrenza i sette deputati uscenti. Mantengono il loro seggio anche i Verdi, nonostante abbiano quasi dimezzato la loro quota di elettori.

Basilea Campagna resterà quindi rappresentata a Berna da 2 membri dell'Unione democratica di centro (UDC), 2 del Partito socialista (PS) e uno ciascuno dell'Alleanza del Centro, del Partito liberale radicale (PLR) e dei Verdi. In totale i candidati erano 178, suddivisi su 27 liste.

I risultati migliori sono stati ottenuti dai socialisti Eric Nussbaumer (33'859 voti) e Samira Marti (32'885), seguiti dai democentristi Thomas de Courten (29'610) e Sandra Sollberger (28'960). Torneranno sotto la cupola di Palazzo federale anche Daniela Schneeberger (PLR, 19'834 voti), Florence Brenzikofer (Verdi, 18'893) ed Elisabeth Schneider-Schneiter (Alleanza del Centro, 18'747).

L'UDC rimane il primo partito con il 28,9% (+3,8 punti percentuali), seguito dal PS (+2,9 punti al 24,7%), dal PLR (-2,3 punti al 14,2%), dall'Alleanza del Centro (10,6%, a fronte dell'8,5% del PPD e dell'1,2% del PBD nel 2019). I Verdi crollano di ben 8 punti percentuali al 10,0%, mentre il PVL sale di 1,7 punti al 7% e il PEV scende di 0,9 punti al 2,6%.

L'affluenza alle urne è stata pari al 45,11%.

es, ats