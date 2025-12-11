Felix Wettstein (Verdi/SO) durante un dibattito al Nazionale Keystone

Il consigliere nazionale Felix Wettstein (Verdi/SO) lascerà la sua carica il prossimo aprile. Wettstein motiva la sua decisione con il fatto che a gennaio compirà 68 anni. Gli succederà alla Camera del popolo la 36enne Laura Gantenbein.

Keystone-SDA SDA

La data è stata scelta in modo tale che la sua subentrante possa prestare giuramento il primo giorno della sessione speciale alla fine di aprile, ha precisato oggi Wettstein in una nota.

Quest'ultimo, residente a Olten (SO), era stato eletto una prima volta in Consiglio nazionale nel 2019. Quattro anni dopo è stato riconfermato dal popolo solettese. Parallelamente, nel 2019 e nel 2023, si è candidato senza successo per un seggio al Consiglio degli Stati.

Wettstein fa parte, tra l'altro, della Commissione delle finanze del Nazionale. Fino a gennaio 2023 è stato docente presso la Scuola universitaria professionale della Svizzera nordoccidentale (FHNW) di Olten.

Dal canto suo, Laura Gantenbein vive nella città di Soletta. È consigliera comunale e granconsigliera. Gantenbein presiede pure la sezione cantonale dei Verdi e lavora come insegnante elementare a Olten.