Il treno navetta del Lötschberg poco dopo la partenza da Goppenstein (foto d'archivio) Keystone

Le imprese ferroviarie che gestiscono treni navetta per il carico di automobili devono poter beneficiare di fideiussioni solidali da parte della Confederazione per l'acquisto di materiale rotabile.

Keystone-SDA SDA

È quanto ritiene il Consiglio nazionale che ha approvato oggi una revisione di legge con 127 voti contro 58 e 2 astenuti.

In Svizzera, attualmente vi sono quattro stazioni di carico di autoveicoli: quelle del Lötschberg e della Vereina coprono i propri costi. La Furka, non essendo finanziariamente autonoma, riceve indennità d'esercizio dalla Confederazione, mentre la stazione di carico al Sempione è attualmente finanziata dal Vallese, ma dal 2026 sarà cofinanziata dalla Confederazione.

Secondo la legge sui sussidi, le fideiussioni federali valgono come aiuti finanziari e possono pertanto essere concesse solo per prestazioni che la Confederazione ordina e retribuisce. Le stazioni di carico di autoveicoli il cui esercizio copre i costi oggi non possono quindi avvalersi di fideiussioni solidali.

L'oggetto passa ora all'esame del Consiglio degli Stati.