Ferrovia Fideiussioni solidali alle imprese che gestiscono treni navetta per l'acquisto di materiale rotabile

3.12.2025 - 10:57

Il treno navetta del Lötschberg in una foto d'archivio.
Il treno navetta del Lötschberg in una foto d'archivio.
Keystone

Le imprese ferroviarie che gestiscono treni navetta per il carico di automobili potranno beneficiare di fideiussioni solidali da parte della Confederazione per l'acquisto di materiale rotabile.

03.12.2025, 11:00

È quanto prevede una revisione legislativa definitivamente adottata oggi dal Consiglio nazionale, che ha eliminato l'ultima divergenza che l'opponeva agli Stati.

In Svizzera, attualmente vi sono quattro stazioni di carico di autoveicoli: quelle del Lötschberg e della Vereina coprono i propri costi. La Furka, non essendo finanziariamente autonoma, riceve indennità d'esercizio dalla Confederazione, mentre la stazione di carico al Sempione è attualmente finanziata dal Vallese, ma dal 2026 sarà cofinanziata dalla Confederazione.

Secondo la legge sui sussidi, le fideiussioni federali valgono come aiuti finanziari e possono pertanto essere concesse solo per prestazioni che la Confederazione ordina e retribuisce. Le stazioni di carico di autoveicoli il cui esercizio copre i costi oggi non possono quindi avvalersi di questo strumento. Il disegno di legge approvato oggi permetterà di risolvere questo problema.

La divergenza che opponeva le due camere – eliminata con 113 voti contro 72 – concerneva una precisazione sulle imprese che ne possono beneficiare. Il dossier è ora pronto per le votazioni finali.

