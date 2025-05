Il Consiglio nazionale non vuole introdurre l'obbligo del microchip anche per i gatti. Keystone

I gatti, a differenza dei cani, non dovrebbero essere dotati obbligatoriamente di un microchip.

È quanto stabilito oggi dal Consiglio nazionale che, per 108 voti a 80, ha respinto una mozione di Meret Schneider (Verdi/ZH), sostenuta anche dal Consiglio federale. Il dossier è liquidato.

Stando all'ecologista zurighese, ogni anno viene denunciato lo smarrimento di oltre 10 mila felini che spesso finiscono nei rifugi per animali per mesi. Introdurre l'obbligo del microchip comporterebbe, a suo avviso, vari vantaggi oltre a quello più evidente, ossia che, in caso di smarrimento, il detentore di un gatto registrato e dotato di microchip potrebbe essere immediatamente contattato dopo il ritrovamento.

Una misura del genere, a detta dell'ecologista, consentirebbe di ridurre i costi dei Comuni e gli sforzi di numerose organizzazioni in relazione agli animali randagi e alla ricerca, sovente vana, dei rispettivi proprietari.

Un microchip per i gatti, ha sostenuto in aula la consigliera federale Elisabeth Baume-Schneider, risulterebbe inoltre utile in caso di epizoozie, come la rabbia, o di incidenti e permetterebbe di raccogliere dati per analizzare, affrontare e risolvere più facilmente questioni inerenti alla protezione degli animali quali l'allevamento estremo, il commercio di gatti, l'età minima per la vendita, la vendita su piattaforme per animali e i gatti ibridi.

Ma per i contrari, specie l'UDC, già ora i proprietari di felini possono dotare il proprio animale di un microchip se lo desiderano. Pensare di poter lottare contro il fenomeno dei gatti randagi ricorrendo a un obbligo è del tutto irrealistico, è stato affermato in aula dagli avversarsi, che hanno inoltre criticato una misura costosa e accentratrice che non risponde alle vere priorità della popolazione.