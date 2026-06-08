  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Mondiali 2026
  4. Calcio
  5. Champions League
  6. Tennis
  7. Hockey
  8. Sport invernali
  9. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Consiglio federale L'innalzamento del Verbano si farà con un accordo tra Berna e Roma solo col consenso del Ticino

SDA

8.6.2026 - 16:20

Una veduta aerea del delta della Maggia.
Una veduta aerea del delta della Maggia.
Keystone

Una decisione definitiva sull'innalzamento del livello del Lago maggiore richiederebbe un accordo tra la Svizzera e l'Italia.

Keystone-SDA

08.06.2026, 16:20

08.06.2026, 16:49

Lo ha affermato oggi il consigliere federale Albert Rösti durante l'Ora delle domande, precisando che il Consiglio federale non concluderebbe una simile intesa contro la volontà del Canton Ticino.

Nella sua risposta a un quesito di Bruno Storni (PS/TI), Rösti ha ricordato l'istituzione di un organismo italo-svizzero per coordinare la gestione delle acque e i livelli idrici del Verbano.

La delegazione svizzera – ha proseguito il consigliere federale – ha approvato una fase sperimentale prevista per quest'anno che prevede un aumento del livello massimo di regolazione a +1,35 metri rispetto allo zero idrometrico di Sesto Calende.

«Le simulazioni, gli studi e le prove di regolazione effettuati sotto la supervisione dell'autorità italiana competente dimostrano che un tale livello è sostenibile dal punto di vista della protezione contro le piene», ha affermato Rösti.

In ogni caso, ha proseguito, l'Ufficio federale dell'ambiente, in accordo con il Canton Ticino, vigilerà affinché i parametri concordati vengano rispettati.

I più letti

Il campo d'allenamento nel ritiro della Svizzera è infestato dai serpenti
Ragazza investita a Maccagno, indagato l'autista per «omicidio stradale».
La morte di Lyhanna sconvolge la Francia, ecco in 5 punti cosa si sa sul drammatico rapimento
Tommaso Zorzi e la fine dell'amicizia con Aurora Ramazzotti: «Non ci sono spiragli»
Ecco 5 dettagli scioccanti che emergono nel documentario su Michael Jackson

Altre notizie

Grandi predatori. Lupi: aumentano gli esemplari e i branchi in Svizzera. Ecco le cifre

Grandi predatoriLupi: aumentano gli esemplari e i branchi in Svizzera. Ecco le cifre

Vertici. Il Canton Vaud si prepara con «serenità» al G7 e fornisce alcuni consigli ai cittadini

VerticiIl Canton Vaud si prepara con «serenità» al G7 e fornisce alcuni consigli ai cittadini

Sessione. Alle Camere si discute di centrali nucleari, AVS e divieto del foie gras

SessioneAlle Camere si discute di centrali nucleari, AVS e divieto del foie gras