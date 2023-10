Roland Fischer non tornerà sotto la Cupola. Keystone

Nel canton Lucerna il PS ha conquistato un secondo seggio in Consiglio nazionale. A farne le spese i Verdi liberali, il cui unico rappresentante Roland Fischer deve lasciare Berna.

Immutata la situazione degli altri partiti, che mantengono le poltrone che già possedevano. Le nove di cui dispone il cantone alla Camera del popolo saranno quindi così ripartite: 3 Centro, 2 UDC, 2 PS, 1 PLR e 1 Verdi.

I socialisti (13,6%, +0,1 punti) in realtà sono rimasti stabili rispetto al 2019. Tuttavia, la congiunzione di liste con Verdi (8,1%, -4,1) e Verdi liberali (6,5%, -0,6) ha permesso loro di raddoppiare, sottraendo un posto proprio all'alleato PVL.

I sondaggi, le elezioni cantonali della scorsa primavera e pure le proiezioni nel primo pomeriggio lasciavano presagire una rivincita dell'UDC, che sembrava in grado di riconquistare il terzo seggio perso quattro anni fa. Così non è stato, malgrado i democentristi, per l'occasione alleatisi con il movimento critico nei confronti delle misure anti-Covid «Mass-Voll», siano saliti al 25,8% (+1,1 punti).

Davanti a tutti resta il Centro (27,9%, +2,4 punti), storicamente la formazione di riferimento a Lucerna. Stabile il PLR (15,4%, -0,2).

In casa PVL, mastica ancora amaro in particolare Fischer. Questi infatti, prima di rientrare in Nazionale nel 2019, aveva già fallito la rielezione nel 2015. È l'unico deputato, fra i sei lucernesi che si ripresentavano, a non aver ottenuto un nuovo mandato.

bt, ats