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Svizzera Al via nel pomeriggio la sessione speciale del Nazionale: piazza economica e nomadi sul banco

SDA

27.4.2026 - 07:15

Un accampamento di nomadi jenisch nei pressi di Zurigo.
Un accampamento di nomadi jenisch nei pressi di Zurigo.
Keystone

Prende avvio oggi pomeriggio, fino al 30 di aprile, la sessione speciale del Consiglio nazionale, convocata per liquidare un certo numero di atti parlamentari e dossier che, per mancanza di tempo, sono stati rinviati nel corso delle precedenti riunioni.

Keystone-SDA

27.04.2026, 07:15

27.04.2026, 07:40

Il programma prevede all'inizio dei dibattiti l'esame di numerosi dossier di competenza del Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca, fra cui varie mozioni volte a rafforzare la piazza economica e scientifica elvetica.

Oltre a questi temi, il menù dei lavori include anche una dichiarazione da parte del plenum del riconoscimento quale «crimine contro l'umanità» delle persecuzioni subite dalle popolazioni nomadi Jenisch e Sinti. Tale dichiarazione intende dare un contributo alla rielaborazione storica, al riconoscimento delle ingiustizie subite e al sostegno delle comunità colpite.

La fondazione Pro Juventute, promotrice del programma «Bambini della strada», ha sottratto bambini alle comunità nomadi tra il 1926 e il 1973. Anche alcune organizzazioni religiose hanno partecipato a queste azioni. I bambini sono stati collocati in istituti, famiglie affidatarie, manicomi e carceri.

Si stima che il numero di minori coinvolti sia pari a 2000. Anche alcuni adulti sono stati sottoposti a tutela, collocati in istituti o sterilizzati con la forza. Il Consiglio federale ha già riconosciuto questo «crimine contro l'umanità» poco più di un anno fa. Una minoranza dell'UDC si opporrà alla dichiarazione

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