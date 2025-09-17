  1. Clienti privati
Sessione Il Nazionale respinge l'iniziativa fiscale del Centro

SDA

17.9.2025 - 10:56

La sala del Consiglio nazionale (foto d'archivio)
La sala del Consiglio nazionale (foto d'archivio)
Keystone

L'iniziativa popolare del Centro volta a eliminare la discriminazione fiscale delle coppie sposate va respinta. Lo ha deciso oggi il Consiglio nazionale (con 99 voti contro 92), che preferisce risolvere il problema passando all'imposizione individuale.

Keystone-SDA

17.09.2025, 10:56

17.09.2025, 11:13

La proposta di modifica costituzionale – intitolata «Sì a imposte federali eque anche per i coniugi. Basta con la discriminazione del matrimonio!» – riguarda solo l'imposta federale diretta e stabilisce il cumulo dei redditi dei coniugi nella dichiarazione fiscale. Ciò esclude il passaggio all'imposizione individuale.

Ed è proprio questo il nodo centrale: per correggere la penalizzazione fiscale del matrimonio, denunciata già dal Tribunale federale nel 1984, il Parlamento ha approvato in giugno il passaggio all'imposizione individuale, che, referendum permettendo, sarà effettivo a tutti e tre i livelli statali (federale, cantonale e comunale).

Nel corso del dibattito odierno, sono riemerse posizioni note, già espresse in precedenti discussioni. Il dossier passa ora al Consiglio degli Stati.

