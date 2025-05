La violenza fisica nei confronti dei figli va bandita quale metodo educativo, stando al parlamento. Keystone

Sberle, sculacciate, minacce e umiliazioni non dovrebbero più far fare dell'armamentario educativo dei genitori. È quanto pensa il Consiglio nazionale che ha approvato oggi una modifica del Codice civile (CC) in tal senso per 134 voti a 56 e 2 astensioni.

Il progetto del Consiglio federale prevede di dichiarare esplicitamente inammissibile il ricorso alla violenza nell'educazione, in particolare di vietare le punizioni corporali e altri trattamenti degradanti. Il progetto intende però preservare l'autonomia dei genitori nell'educare la prole e non propone alcun metodo educativo specifico.

Al suo posto, i Cantoni dovranno potenziare la prevenzione ampliando le attuali offerte di consulenza e aiuto a bassa soglia per genitori e figli che in parte differiscono da regione a regione, migliorandone l'accesso.

In caso di difficoltà in ambito educativo, gli interessati dovrebbero avere a disposizioni sufficienti consultori e altre offerte di sostegno. L'obiettivo è offrire consulenza alle famiglie in ambito educativo e, se occorre, contribuire a superare i conflitti.