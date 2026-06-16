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Sessione Per il Nazionale l'Iva ridotta per il settore alberghiero non va prorogata oltre il 2027

SDA

16.6.2026 - 10:02

A nulla sono valse le argomentazioni di Philipp Matthias Bregy (Centro/VS) a nome della maggioranza della commissione
A nulla sono valse le argomentazioni di Philipp Matthias Bregy (Centro/VS) a nome della maggioranza della commissione
Keystone

L'aliquota speciale dell'IVA per le prestazioni nel settore alberghiero, del 3,8%, non va prolungata oltre il 2027.

Keystone-SDA

16.06.2026, 10:02

16.06.2026, 10:38

Ne è convinto il Consiglio nazionale che oggi, con 105 voti contro 75 e 15 astenuti, non è entrato in materia su un disegno del Consiglio federale frutto di una mozione della «senatrice» Esther Friedli (UDC/SG). Il dossier passa ora agli Stati.

Qualora anche la Camera dei Cantoni si esprimesse contro l'entrata nel merito, il settore dovrà pagare un'aliquota ordinaria dell'IVA dell'8,1%.

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