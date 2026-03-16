  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Berna Il Nazionale vuole sostenere il trasporto combinato anche dopo il 2030

SDA

16.3.2026 - 19:00

La mozione è stata approvata con 123 voti contro 61 (una astensione).
La mozione è stata approvata con 123 voti contro 61 (una astensione).
Keystone

L'attuale tendenza al ritrasferimento del traffico merci sulla strada va invertita. Ne è convinto il Consiglio nazionale, che ha approvato oggi una mozione che chiede di continuare a sostenere finanziariamente il trasporto combinato anche oltre il 2030.

Keystone-SDA

16.03.2026, 19:00

16.03.2026, 19:02

Una mozione identica era stata approvata la settimana scorsa dal Consiglio degli Stati. Essendo entrambi gli atti approvati, sono trasmessi al Consiglio federale con l'incarico di attuarli.

La mozione adottata oggi è la risposta del Parlamento al rapporto sul trasferimento del traffico pubblicato a gennaio. In esso si sottolinea che l'obiettivo di limitare a 650'000 i transiti transalpini su strada ancora una volta non è stato raggiunto. Nel 2024 i transiti sono stati 960'000.

Il relatore commissionale Bruno Storni (PS/TI) ha ricordato le cifre pubblicate venerdì dal Consiglio federale, che indicano come lo scorso anno la quota di mercato della ferrovia sia scesa al 68%. Per il ticinese «lo sviluppo del traffico di transito alpino nel 2025 è da considerare drammatico».

La mozione in discussione permetterà di prevenire un ritorno delle merci sulla strada conferendo sicurezza agli investimenti per il trasferimento del traffico, ha detto Florence Brenzikofer (Verdi/BL) nel suo intervento.

«Il traffico combinato può funzionare a lungo termine solo se le imprese investono nei mezzi di trasporto necessari, negli impianti di trasbordo e in soluzioni logistiche moderne», ha aggiunto Martin Candinas (Centro/GR).

L'UDC ha invano chiesto la bocciatura della mozione, sostenendo che è sbagliato decidere già ora di mantenere i sussidi, dato che la situazione è destinata a migliorare entro il 2030.

Benjamin Giezendanner (UDC/AG) ha attribuito il recente calo del traffico merci su rotaia alla debolezza economica nelle regioni industriali del Nord Italia, della Germania, del Belgio e dei Paesi Bassi, che riduce i volumi di trasporto e porta i trasportatori a utilizzare maggiormente i camion.

I più letti

Trump si scaglia contro gli alleati e la NATO, ma l'Europa lo molla su Hormuz
Verstappen dà ancora addosso al nuovo regolamento di F1: «Stiamo giocando a Mario Kart»
La principessa Eugenie perde il suo lavoro preferito a causa del papà Andrea
Teyana Taylor viene spinta da una guardia e lei: «Non toccare una donna»
John Malkovich: il figlio arrestato durante un raduno del movimento Black Lives Matter

Altre notizie

Codice civile. In futuro il doppio cognome sarà di nuovo possibile per i coniugi svizzeri

Codice civileIn futuro il doppio cognome sarà di nuovo possibile per i coniugi svizzeri

Guerra. Ancora 1000 i turisti svizzeri bloccati in Medio Oriente

GuerraAncora 1000 i turisti svizzeri bloccati in Medio Oriente

Ecco come mai. Barbara Reifler, comandante della polizia cantonale sangallese, lascia l'incarico

Ecco come maiBarbara Reifler, comandante della polizia cantonale sangallese, lascia l'incarico