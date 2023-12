La consigliera nazionale Manuela Weichelt-Picard Keystone

Le imprese di trasporto sovvenzionate devono essere obbligate ad accettare pagamenti in contanti o con un mezzo alternativo che funzioni senza telefono cellulare, come le carte prepagate.

Lo chiede una mozione di Manuela Weichelt-Picard (Verdi/ZG) approvata tacitamente oggi dal Consiglio nazionale.

«La pressione sui costi potrebbe indurre gli operatori del trasporto pubblico a rinunciare ai distributori automatici a monete e alle casse a bordo», spiega la zughese nel suo atto parlamentare. In questo modo si escluderebbe però le persone che non dispongono di mezzi di pagamento elettronici. Weichelt-Picard solleva anche un altro problema: la dipendenza dalla digitalizzazione. A suo avviso è «indispensabile poter ricorrere ai contanti in caso di guasto al sistema».

La mozione passa ora al vaglio del Consiglio degli Stati.

fc, ats