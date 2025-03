La legge offrirà migliori condizioni quadro per il traffico merci Keystone

Il traffico merci su rotaia e via nave sarà reso più efficiente, anche grazie al sostegno finanziario della Confederazione.

Keystone-SDA SDA

Il Consiglio nazionale ha eliminato oggi le ultime divergenze che ancora l'opponevano agli Stati in merito alla revisione totale della Legge sul trasporto di merci (LTM) che è così pronta per le votazioni finali.

La principale divergenza rimasta riguardava gli obiettivi della legge e in particolare la precisazione «l'aumento della quota del trasporto di merci per ferrovia, per idrovia e con impianti a fune». Tale emendamento non figurava nel messaggio governativo, era stato aggiunto dal Nazionale in prima lettura. Vista l'opposizione degli Stati, la Camera del popolo oggi vi ha rinunciato.

Uno degli obiettivi della nuova legge è fare garantire un maggiore contributo alla sicurezza dell'approvvigionamento sull'intero territorio nazionale. Per riuscirci è necessario adeguare il trasporto merci su rotaia all'era moderna avvalendosi della digitalizzazione e impiegando nuove tecnologie.

Una di queste è l'accoppiamento automatico digitale (DAC), una componente innovativa per agganciare e sganciare automaticamente materiale rotabile – operazione che oggi avviene manualmente – in un treno merci digitalmente (alimentazione elettrica e collegamento dati), che consente di rendere il traffico merci su rotaia più efficiente.

Un ulteriore obiettivo è l'ammodernamento del trasporto in carri completi isolati (TCCI). Il progetto mira anche a rafforzare la navigazione sul Reno.