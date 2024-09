Alcuni treni passeggeri circoleranno nella galleria di base del San Gottardo anche durante i lavori di gennaio e agosto Keystone

Singoli treni passeggeri potranno circolare attraverso la galleria di base del San Gottardo anche durante i lavori di manutenzione del traforo previsti in gennaio e agosto. Lo ha indicato oggi il Consiglio federale.

SDA

La manutenzione ordinaria della galleria avviene normalmente nelle notti tra sabato e domenica, e tra domenica e lunedì. Questi intervalli di tempo sono tuttavia insufficienti per la manutenzione più pesante. Per questo motivo le FFS hanno elaborato una strategia che prevede la chiusura per diverse settimane di un terzo di una delle due canne nei mesi di gennaio e agosto, spiega il governo rispondendo per iscritto a un quesito di Bruno Storni (PS/TI) posto durante la tradizionale Ora delle domande al Consiglio nazionale.

Durante questo periodo, afferma ancora l'esecutivo, sono necessari adeguamenti del protocollo di sicurezza per poter gestire l'esercizio misto con treni merci e passeggeri. A tal proposito verrà utile l'esperienza maturata nell'ultimo anno, in seguito al deragliamento del 10 agosto 2023.

Concretamente, durante la chiusura parziale di gennaio i convogli passeggeri circoleranno generalmente lungo la vecchia linea di montagna. «Per soddisfare le esigenze di pendolari e turisti, singoli treni viaggiatori saranno instradati attraverso la galleria di base», precisa l'esecutivo.

Durante i lavori di agosto, il numero di convogli passeggeri che potrà viaggiare attraverso la galleria di basa sarà superiore, perché in questo periodo la richiesta del traffico merci è inferiore. Rispondendo a Storni, il Consiglio federale precisa poi che una deviazione dei treni merci attraverso l'asse Lötschberg-Sempione non è necessaria.

fc, ats