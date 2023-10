Isabelle Chappuis ha riconquistato il seggio del Centro di Vaud al Consiglio Nazionale Keystone

Nel Canton Vaud si registrano significativi spostamenti di seggi al Consiglio nazionale. PS, UDC e il Centro guadagnano un mandato ciascuno, mentre il PLR, i Verdi e i Verdi liberali perdono ognuno un seggio.

I 19 seggi del Cantone di Vaud sono ora distribuiti come segue: sei seggi per il PS (5 nel 2019), quattro per l'UDC (3), quattro per il PLR (5), tre per i Verdi (4), uno per i Verdi liberali (2) e uno per il Centro (0).

Per quanto riguarda la forza dei partiti, il PS risulta in testa con il 24,21%, davanti al PLR (20,31%) e all'UDC (15,09%). Seguono i Verdi con l'11,77%, e decisamente distaccati i Verdi liberali con il 3,94%. Ensemble à Gauche ha ottenuto il 2,74% dei voti e Il Centro il 2,31%.

L'affluenza alle urne è stata del 40,06%.

