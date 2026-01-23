  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Criminalità Mühlemann, co-presidente del PLR, vuole pene più severe per reati violenti e sessuali

SDA

23.1.2026 - 08:01

Il "senatore" del canton Glarona ha puntato il dito contro l'immigrazione illegale.
Il "senatore" del canton Glarona ha puntato il dito contro l'immigrazione illegale.
Keystone

Le pene per reati violenti e sessuali vanno inasprite. A chiederlo è il co-presidente del PLR Benjamin Mühlemann, secondo cui questi crimini sono in aumento anche a causa dell'immigrazione clandestina.

Keystone-SDA

23.01.2026, 08:01

23.01.2026, 08:14

Stando al consigliere agli Stati glaronese, che ha rilasciato un'intervista ai giornali del gruppo CH Media in edicola oggi, tali reati sono cresciuti di quasi il 20%. Alcune nazionalità sono «enormemente sovrarappresentate».

È «giunto il momento che i politici ne traggano le giuste conclusioni», ha dichiarato Mühlemann. Allo stesso tempo, ha sottolineato che è necessario distinguere tra criminali e «lavoratori diligenti e rispettosi della legge che arrivano legalmente nel nostro Paese».

Il PLR auspica che i trasgressori siano puniti in modo molto più coerente, anche se ogni caso deve essere esaminato individualmente. «Quando le condanne con la condizionale per reati violenti sono praticamente la norma, ciò offende il senso di giustizia», ha detto il politico.

Il suo partito ha redatto un documento di posizione in questo senso e si aspetta che il Consiglio federale elabori proposte per infliggere ai colpevoli pene «che facciano male». Mühlemann ha aggiunto che, attualmente, l'impressione è che i criminali siano «meglio protetti delle vittime».

Ha ad esempio citato il fatto che uno stupratore su quattro non viene mandato in prigione, ma se la cava con una pena sospesa. Il PLR domanda pertanto che in futuro i giudici siano tenuti a giustificare esplicitamente le condanne con la condizionale per reati violenti e sessuali.

I più letti

Ecco dove i funzionari di Trump lasciano la maggior parte dei loro soldi in Svizzera
Chiuso uno storico ristorante per lasciare posto a un palazzo, dietro c'è una stella della Nazionale di calcio
L'Europa esulta dopo la tregua sui dazi, ma ecco la nuova minaccia di Trump
Ambra Angiolini non è più single: ecco chi sarebbe il nuovo amore
Yule e Zenhäusern tremano per le Olimpiadi e devono puntare tutto su Kitzbühel: «Non è divertente»

Altre notizie

Ecco di chi si tratta. Chiuso uno storico ristorante per lasciare posto a un palazzo, dietro c'è una stella della Nazionale di calcio

Ecco di chi si trattaChiuso uno storico ristorante per lasciare posto a un palazzo, dietro c'è una stella della Nazionale di calcio

Forum economico. Keller-Sutter al WEF: «Siamo in un'era di politica di potenza»

Forum economicoKeller-Sutter al WEF: «Siamo in un'era di politica di potenza»

Berna, Basilea e non solo. Nuove manifestazioni per i curdi siriani in varie città

Berna, Basilea e non soloNuove manifestazioni per i curdi siriani in varie città