Canicola Nonostante la siccità le fontane di Coira sono ancora in funzione, ecco perché

Negli scorsi giorni, numerosi comuni svizzeri hanno invitato la popolazione a risparmiare acqua a causa della siccità. In alcuni casi, sono state addirittura messe fuori servizio le fontane dei villaggi. La città di Coira non ha adottato questa misura a causa del suo particolare sistema di approvvigionamento idrico.