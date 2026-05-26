Il comitato organizzatore prevede 35'000 tiratori e 100'000 visitatori. Le competizioni si svolgeranno in 20 poligoni in diverse località grigionesi e a Walenstadt (SG). Il centro della festa sarà Coira. A giugno l'occupazione alberghiera si attesterà intorno all'80%. Giugno è da sempre uno dei mesi più forti per Coira, anche senza la festa. Negli ultimi tre anni il tasso di occupazione è stato sempre superiore al 70%.