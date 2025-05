Opere della Collezione Bührle esposte al Kunsthaus di Zurigo Keystone

Le opere della Collezione Bührle rimarranno in prestito permanente presso il Kunsthaus di Zurigo. La Zürcher Kunstgesellschaft (ZKG), l'associazione che gestisce le collezioni del museo, si occuperà della ricerca sulla provenienza.

Keystone-SDA SDA

È quanto hanno concordato le parti, nell'ambito di un progetto su base quinquennale.

La fondazione si impegnerà inoltre a cercare di trovare soluzioni eque e giuste per le opere in prestito permanente, per le quali emergono prove documentate della loro confisca da parte di nazisti o di atti di spoliazione.

Tre mostre previste nei prossimi cinque anni approfondiranno la contestualizzazione storica, concentrandosi sul ruolo sia dei collezionisti ebrei nella promozione dell'arte moderna, sia del collezionista d'arte e produttore di armamenti Emil Bührle.

La decisione prende le mosse da un'inchiesta dello storico Raphael Gross, commissionata dalla città di Zurigo, secondo la quale la ricerca sulla provenienza effettuata finora dalla Fondazione Bührle è inadeguata e che sono necessari ulteriori chiarimenti sulla provenienza delle opere. Molte di queste erano in effetti di proprietà di ebrei durante la Seconda Guerra mondiale.