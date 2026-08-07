Un uomo di 52 anni è rimasto ferito ieri a seguito di un incidente frontale durante una manovra di sorpasso in località Rongellen, nei Grigioni. Il conducente è stato ricoverato all'ospedale di Thusis.

Un camper e un'automobile si sono scontrate ieri in località Rongellen. Un uomo di 52 anni è rimasto ferito.

Il conducente stava guidando il suo camper dalla Viamala lungo la strada principale in direzione di Thusis. All'altezza di Rongellen, prima di una curva a destra, ha iniziato una manovra di sorpasso, ha scritto oggi la Polizia cantonale grigionese in un comunicato.

Il sorpasso è proseguito fino alla successiva curva a sinistra, dove il camper si è schiantato frontalmente contro un'automobile che viaggiava in senso opposto. Il conducente del camper è rimasto ferito ed è stato trasportato a Thusis con l'ambulanza.

La strada principale è rimasta chiusa per circa un'ora e mezza.