Immagine d'archivio d'illustrazione.
Keystone
L’autostrada A2 è stata chiusa in entrambi i sensi di marcia tra Quinto e Airolo in seguito a un incidente che ha coinvolto un’automobile e un camion.
Secondo le prime informazioni, la vettura avrebbe tamponato il mezzo pesante. Lo riporta la RSI. Tre occupanti dell'automobile avrebbero riportato ferite.
In direzione nord, la circolazione risulta bloccata già tra Faido e la galleria della Piumogna, anch’essa chiusa al traffico autostradale. Il tunnel resta invece percorribile verso nord per i veicoli provenienti dalla strada cantonale, ma si registrano tempi d’attesa prolungati nei pressi dell’entrata in autostrada.
Disagi anche in senso opposto, con code di circa tre chilometri verso sud e l’entrata di Göschenen chiusa. Il traffico viene deviato sulla A13, dove tuttavia si segnalano rallentamenti importanti tra Lostallo e Pian San Giacomo in direzione nord.
La situazione resta difficile anche sul passo del San Gottardo, interessato da traffico intenso.