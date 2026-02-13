È in pericolo di morte

È in pericolo di morte Colpito da una trave durante dei lavori a Piano di Peccia, ferite gravi per un uomo

Secondo una prima ricostruzione e per cause che stabilirà l'inchiesta di polizia, un 29enne cittadino eritreo residente nel Bellinzonese stava svolgendo dei lavoro quando è stato colpito da una trave caduta dal carroponte.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Cantonale e i soccorritori della Rega, che dopo avergli prestato le prime cure lo hanno elitrasportato in ospedale.

Stando alla prima valutazione medica l'uomo ha riportato gravi ferite tali da metterne in pericolo la vita.