Immagine illustrativa/foto d'archivio.
KEYSTONE/TI-PRESS/Samuel Golay
Verso le 9 di ieri, lunedì, a Piano di Peccia c'è stato un infortunio sul lavoro. Lo comunica la Polizia cantonale ticinese.
Secondo una prima ricostruzione e per cause che stabilirà l'inchiesta di polizia, un 29enne cittadino eritreo residente nel Bellinzonese stava svolgendo dei lavoro quando è stato colpito da una trave caduta dal carroponte.
Sul posto sono intervenuti gli agenti della Cantonale e i soccorritori della Rega, che dopo avergli prestato le prime cure lo hanno elitrasportato in ospedale.
Stando alla prima valutazione medica l'uomo ha riportato gravi ferite tali da metterne in pericolo la vita.