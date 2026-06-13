Un aereo da turismo a due posti è caduto questo pomeriggio attorno alle 16.30 in un campo nei pressi del centro sportivo di Lurate Caccivio (Como).

Un velivolo biposto con immatricolazione svizzera è precipitato nel tardo pomeriggio di oggi, poco dopo le 16h30, in un terreno agricolo vicino al centro sportivo di Lurate Caccivio, nel Comasco.

A bordo si trovavano due persone: un cittadino svizzero di 54 anni domiciliato a Lugano e un italiano di 58 anni residente in Ticino, riferisce La «Provincia di Como». Entrambi avrebbero riportato ferite molto gravi. L’aereo era in volo verso l’aeroporto di Locarno.

Secondo quanto riportato dalla «RSI», il mezzo apparteneva a una scuola di volo operativa presso lo scalo di Magadino e stava facendo ritorno da Albenga, in Liguria, dove era atterrato nelle ore mattutine.

Sul luogo dell'incidente sono accorsi i vigili del fuoco, i soccorritori giunti da Appiano Gentile e Lomazzo e un elicottero di soccorso decollato da Sondrio. In una comunicazione ufficiale, i vigili del fuoco spiegano di aver liberato i due occupanti dalle lamiere del velivolo, affidandoli poi alle cure del personale sanitario del 118.

La zona interessata dallo schianto è stata delimitata e messa in sicurezza. Nel frattempo proseguono le verifiche per chiarire le cause e ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.