Il bar incendiato è ancora isolato. Jean-Christophe Bott/KEYSTONE/dpa

Dopo l'inferno di Crans-Montana, un team di gestione della crisi ha preso il comando. Raccoglie le informazioni, coordina i servizi di emergenza e fornisce una struttura in uno stato eccezionale. Come funziona esattamente un'unità di crisi e quando non è più necessaria? I 5 punti principali.

Samuel Walder Samuel Walder

Hai fretta? blue News riassume per te Dopo il tragico Capodanno di Crans-Montana, è stata subito istituita un'unità di crisi sotto la guida del Vallese per coordinare a livello centrale i soccorsi, l'assistenza e la comunicazione.

Il team riunisce le autorità, i servizi di emergenza, quelli sanitari e gli ospedali e determinando le decisioni strategiche e l'impiego delle risorse.

Un'unità di crisi rimane attiva solo durante la situazione straordinaria e viene gradualmente chiusa non appena la situazione è sotto controllo. Mostra di più

Dopo il tragico incendio della notte di Capodanno a Crans-Montana, è stato necessario portare avanti diverse operazioni contemporaneamente.

È stata immediatamente istituita un'unità di crisi per garantire il coordinamento dei soccorsi, dell'assistenza medica e dell'informazione, uno strumento di gestione fondamentale in caso di incidenti gravi.

La Svizzera ha già introdotto un'unità di crisi diverse volte in passato. Ad esempio, durante la pandemia, la frana di Blatten e anche durante la Seconda guerra mondiale.

È però importante sapere che non tutte le unità di crisi sono uguali. blue News chiarisce le questioni più importanti, nel caso di Crans-Montana.

Perché è necessaria un'unità di crisi

Secondo l'Ufficio federale della protezione civile (UFPP), in situazioni straordinarie sono necessarie una leadership chiara e decisioni mirate. Un'unità di crisi viene impiegata quando le normali operazioni delle autorità e dei servizi di emergenza non sono più sufficienti.

L'obiettivo è quello di raggruppare i flussi di informazioni, stabilire le priorità ed evitare doppioni.

Chi è coinvolto nel caso di Crans-Montana

È stato istituito un gruppo di gestione cantonale. Lo staff è composto da persone provenienti da diversi dipartimenti del Vallese, tra cui rappresentanti del comune di Crans-Montana, della Polizia cantonale vallesana, dei vigili del fuoco, dei servizi medici e di soccorso, della protezione civile, nonché rappresentanti delle autorità sanitarie e degli ospedali.

Lo staff comprende Beatrice Pilloud, procuratore generale del Cantone, Eric Bonvin, direttore dell'Ospedale del Vallese, Mathias Reynard, consigliere di Stato e presidente del Consiglio di Stato del Vallese, e altri.

Attraverso le conferenze, lo staff si rivolge alla popolazione e alla stampa per condividere le nuove scoperte.

Chi decide cosa

La gestione strategica spetta al Cantone. Lo staff di comando cantonale decide il dispiegamento delle risorse, le eventuali evacuazioni e il coordinamento tra le organizzazioni. Il Comune e i servizi di emergenza attuano queste decisioni dal punto di vista operativo.

Coordinamento oltre i confini cantonali

La Rega è coinvolta anche nel caso di Crans-Montana. Pur non essendo direttamente coinvolta nel team è comunque strettamente collegata.

Secondo l'organizzazione del soccorso aereo, in caso di incidenti gravi i trasporti sanitari sono coordinati a livello centrale per alleggerire il carico degli ospedali e distribuire i pazienti in modo mirato. Questa rete nazionale è fondamentale per poter reagire rapidamente.

Per quanto tempo è attiva l'unità di crisi?

Un'unità di crisi viene dispiegata solo finché esiste una situazione straordinaria. Secondo l'Ufficio federale della protezione civile (UFPP), un'unità di crisi rimane attiva finché la gestione dell'incidente richiede un coordinamento globale e processi decisionali rapidi.

In pratica, questo di solito significa: da poche ore a qualche giorno nella fase acuta, in cui i soccorsi, la sicurezza e i media svolgono un ruolo centrale. In seguito, per il lavoro di follow-up viene solitamente introdotta una struttura di gestione ridotta.

Il Vallese afferma che un'unità di crisi viene chiusa quando non c'è più un pericolo acuto, le operazioni sono tornate alla normalità e le responsabilità sono state trasferite ad agenzie specializzate.

Attualmente l'unità di crisi è ancora in funzione. Resta da vedere per quanto tempo la situazione lo richiederà.