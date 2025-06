Spitex sarà in prima linea nell'attuazione delle misure a domicilio. Keystone

Qualità dell'assistenza ambulatoriale a domicilio e prevenzione delle infezioni durante i ricoveri ospedalieri: sono gli assi su cui la Commissione federale per la qualità (CFQ) intende focalizzarsi nel futuro prossimo.

A questo scopo la CFQ ha delineato due programmi che prenderanno il via nel corso dell'estate, ha indicato la Commissione nel corso di una conferenza stampa.

Quello per la prevenzione delle infezioni in ospedale si protrarrà fino al 2030: esso prevede la creazione di un'infrastruttura di misurazione, sostiene misure di qualità nella pratica e completa la Strategia nazionale per la sorveglianza, la prevenzione e la lotta contro le infezioni negli ospedali e nelle case di cura (Strategia NOSO).

Il secondo programma riguarda la qualità dell'assistenza al di fuori degli ospedali e delle case di cura. Esso mira a garantire che anche le persone che ricevono assistenza a domicilio beneficino delle misure. Durerà fino al 2031 e la sua attuazione sarà affidata alle associazioni Spitex.