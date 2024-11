Secondo la politica la Patrouille Suisse va abolita. Ecco perché

La Commissione respinge di misura il mantenimento della Patrouille Suisse Keystone

La Patrouille Suisse va abolita. È il parere della Commissione della politica di sicurezza del Consiglio degli Stati (CPS-S).

La CPS-S – con 6 voti contro 6, una astensione e il voto decisivo della sua presidente – ha deciso di raccomandare al plenum di respingere una mozione in materia del «senatore» Werner Salzmann (UDC/BE).

La maggioranza della CPS-S ritiene che «i mezzi finanziari a disposizione dell'esercito debbano essere utilizzati in primo luogo per investimenti mirati a rafforzare la capacità di difesa».

Il mantenimento in servizio degli obsoleti F-5 Tiger, usati esclusivamente per i voli acrobatici della Patrouille Suisse, «contribuirebbe in misura estremamente ridotta al raggiungimento di tale obiettivo».

Insomma, la maggioranza della commissione ha giustificato la sua decisione con gli alti costi che sarebbero stati sostenuti per mantenere i caccia F-5 Tiger. Alla luce della situazione finanziaria della Confederazione e dell'attuale situazione di sicurezza globale, questa spesa aggiuntiva non poteva essere giustificata.

Le prossime tappe del processo decisionale

Nonostante la decisione sia stata presa di stretta misura, all'interno della commissione esiste una forte minoranza che considera la Patrouille Suisse un importante fiore all'occhiello delle Forze aeree svizzere ed è favorevole al suo mantenimento.

Il Consiglio degli Stati deciderà prossimamente sulla mozione, che potrebbe determinare il futuro definitivo della Patrouille Suisse.

