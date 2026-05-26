Un ucraino 44enne, residente in Ucraina ma al volante di una vettura con targhe polacche, è stato fermato venerdì al valico di Ponte Tresa dai collaboratori dell’ La perquisizione dell’auto, che stava lasciando il territorio svizzero, ha permesso di rinvenire un carico di 100 chili di hashish, oltre a denaro contante.Le ipotesi di reato nei confronti dell’uomo sono di infrazione aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti e infrazione alla Legge federale sugli stranieri, secondo quanto comunicato da polizia ticinese e ministero pubblico. L’arresto è già stato confermato dal giudice dei provvedimenti restrittivi.