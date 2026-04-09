Dallo scoppio della guerra in Iran, più di un mese fa, il prezzo della benzina e del diesel nelle stazioni di servizio svizzere è aumentato notevolmente. Dopo l'accordo sul cessate il fuoco, tuttavia, non ci si aspetta un rapido calo. archivio Keystone

Il prezzo del greggio è sceso significativamente dopo il cessate il fuoco annunciato (ma non a lungo rispettato) in Iran, ma chi spera di fare presto il pieno a un prezzo più basso dovrà avere pazienza. Gli esperti e i gestori delle stazioni di servizio smorzano infatti le aspettative positive.

Keystone-SDA, Sven Ziegler SDA

Hai fretta? blue News riassume per te Dall'inizio della guerra, in Svizzera la benzina è diventata più costosa di oltre il 10%, il diesel a volte pure di circa il 25%. Questo perché il prezzo del greggio è salito da 70 a 120 dollari.

Dopo il cessate il fuoco, , anche se non è stato rispettato a lungo, il prezzo del petrolio è sceso rapidamente di quasi il 15%, ma è ancora ben al di sopra del livello pre-crisi.

Gli esperti e i gestori delle stazioni di servizio si aspettano un calo molto lento dei prezzi del carburante, ma almeno è sicuro l'approvvigionamento in Svizzera. Mostra di più

Dallo scoppio della guerra in Iran, più di un mese fa, i prezzi della benzina e del diesel nelle stazioni di servizio svizzere sono aumentati notevolmente e rapidamente.

Ma chi spera in un calo tanto importante quanto rapido della tariffa ora che c'è stato un accordo per il cessate il fuoco rimarrà deluso.

Ricordiamo che dal 28 febbraio, quando USA e Israele hanno attaccato l'Iran, il prezzo medio della benzina è aumentato di oltre il 10%, mentre i consumatori hanno dovuto pagare circa un quarto in più per il diesel, secondo i dati del TCS.

Il motivo principale è il forte aumento delle tariffe del greggio dovuto al blocco dello Stretto di Hormuz, fondamentale per il trasporto di energia. Di conseguenza, il costo del barile di Brent è passato da circa 70 dollari prima del conflitto a 120 nel suo massimo durante la guerra.

In seguito all'accordo sul cessate il fuoco, le petroliere potrebbero presto tornare a transitare attraverso il canale. Una notizia ha fatto subito calare il prezzo del greggio di quasi il 15%, tanto che mercoledì pomeriggio era quotato a circa 92 dollari al barile.

Una cifra che comunque è ancora ben al di sopra del livello pre-crisi.

Riduzione dei prezzi sì, ma non subito

Probabilmente non sarà però così rapida la discesa dei prezzi alle pompe di benzina svizzere. Non è infatti ancora possibile stimare quando torneranno a scendere, ha dichiarato il Touring Club Svizzero (TCS) sollecitato dall'agenzia di stampa AWP.

Questo perché il calo delle tariffe del petrolio greggio da solo non basta. È infatti fondamentale che «scendano per un periodo di tempo prolungato».

Anche i principali gestori di stazioni di servizio in Svizzera non hanno voluto fare previsioni concrete sull'andamento.

Perché oltre al prezzo del greggio, sono determinanti anche altri fattori come la concorrenza locale, i dazi, le tasse, i costi di localizzazione e i tassi di cambio, ha spiegato Matthias Hübscher, amministratore delegato delle stazioni di servizio Volenergy.

Ad esempio, l'attuale basso livello delle acque del Reno non fa prevedere un ulteriore aumento dei prezzi. Perché, come è noto, la Svizzera importa gran parte del carburante via nave attraverso i porti di Basilea.

E oggi, mercoledì, il trasporto è costato 33,50 franchi per tonnellata, scrive il TCS. Sebbene si tratti di un aumento di 1,50 franchi rispetto al giorno precedente, è ancora nella «fascia di normalità».

Nella vicina Germania, mercoledì non si è registrato alcun calo dei prezzi alle pompe. Le tariffe del gasolio hanno continuato a salire leggermente, ma in modo meno marcato rispetto ai giorni precedenti.

Il presidente francese del sindacato dell'industria petrolifera, Olivier Gantois, ha azzardato una stima approssimativa in un'intervista all'emittente «France Info». Secondo lui, il prezzo del carburante in Francia potrebbe scendere di 5-10 centesimi al litro nei prossimi giorni se il prezzo del petrolio si mantiene intorno ai 93-95 dollari.

Nessuna carenza di carburante in Svizzera

Nonostante il forte aumento dei prezzi e il blocco, sia TCS che Volenergy hanno dichiarato che l'approvvigionamento di carburante in Svizzera è sicuro. In caso di carenza, le scorte obbligatorie sarebbero comunque disponibili.

La situazione è invece molto peggiore in alcuni Paesi dell'Asia meridionale e sudorientale. Lì, in alcuni casi, i carburanti sono già stati razionati e i giorni lavorativi sono stati ridotti.

Questi Paesi importano molto più petrolio dall'area di crisi rispetto all'Europa, ma dispongono di riserve inferiori.

Gli svizzeri non hanno limitato la loro mobilità

C'è da notare infine che, nonostante l'aumento dei prezzi di benzina e diesel, gli svizzeri non hanno limitato la loro mobilità nelle ultime settimane.

Secondo Volenergy, infatti, non c'è stato «un calo significativo dei volumi di vendita».

Anzi, i clienti delle stazioni di servizio al confine con la Germania sono addirittura aumentati in modo significativo, a causa dei turisti del carburante provenienti dal Paese vicino.