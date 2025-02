Con questi 15 consigli, il risparmio sulle tasse è assicurato

Come risparmiare sulla dichiarazione dei redditi. KEYSTONE

Risparmiare sulle tasse non deve essere complicato: se usate in modo intelligente la vostra pensione, pianificate correttamente i lavori di ristrutturazione o deducete le donazioni, potete risparmiare migliaia di franchi all'anno. Ecco alcuni dei migliori consigli.

Samuel Walder Samuel Walder

Hai fretta? blue News riassume per te La scadenza per la dichiarazione d'imposta è di nuovo alle porte. blue News vi mostra come e dove potete risparmiare al meglio.

Terzo pilastro e cassa pensione: i depositi riducono il reddito imponibile.

Le detrazioni per i pendolari, i costi di formazione, le ristrutturazioni e le spese di manutenzione sono deducibili dalle tasse.

Un cambio di residenza può ridurre le imposte, mentre una pianificazione intelligente della successione e la vendita dell'azienda aiutano a evitare tasse elevate. Mostra di più

Con la giusta strategia, risparmiare sulle tasse in Svizzera è più facile di quanto si possa pensare. Esistono numerose opportunità di ottimizzazione, in particolare nelle aree della previdenza, degli immobili e della gestione aziendale.

Chi pianifica in anticipo può spesso risparmiare migliaia di franchi. Ecco 15 consigli collaudati che dipendenti, lavoratori autonomi e imprenditori possono usare per ridurre in modo mirato il loro carico fiscale.

vermoegenszentrum.ch e Comparis hanno raccolto numerosi consigli e blue News ve ne offre una panoramica.

Prima di tutto un consiglio: se si vuole risparmiare e non si vuole imparare da soli, è meglio rivolgersi a un consulente fiscale. Può valere la pena far esaminare la dichiarazione d'imposta a un esperto.

Versamenti del terzo pilastro

Il terzo pilastro è una forma di previdenza vincolata che consente di detrarre dalle imposte fino a 7056 franchi svizzeri (a partire dal 2025) ogni anno.

Per i lavoratori autonomi senza cassa pensioni, l'importo massimo è pari al 20% del reddito netto, fino a un massimo di 35'280 franchi. Questi versamenti riducono il reddito imponibile e allo stesso tempo aumentano la previdenza.

L'imposta sui versamenti sul conto è progressiva: più alto è l'importo, più alta è l'imposta. Se si ripartisce il proprio patrimonio del terzo pilastro su più conti, è possibile ritirarlo in più fasi e quindi risparmiare sulle imposte.

È quindi consigliabile aprire più conti per il terzo pilastro in una fase iniziale per avere maggiore flessibilità al momento del prelievo successivo.

Detrarre le spese professionali

Se siete pendolari, potete detrarre le spese di viaggio per recarvi al lavoro a determinate condizioni. Le spese per i pasti sono deducibili se non c'è una mensa sovvenzionata.

Le spese relative all'attività professionale possono quindi essere detratte. Ad esempio, le spese di viaggio fino a 3'200 franchi all'anno possono essere dedotte ai fini dell'imposta federale diretta.

Se però preferite lavorare da casa, non dovete preoccuparvi: in molti casi è possibile dedurre fiscalmente anche le spese per l'home office (come per esempio: l'ufficio, il computer portatile).

Dedurre le spese di formazione

La sete di conoscenza e il duro lavoro vengono premiati in ambito fiscale. Le spese per la formazione e l'aggiornamento professionale sono infatti deducibili fino a un certo importo.

È possibile richiedere fino a 12'900 franchi all'anno ai fini dell'imposta federale diretta. Questo importo comprende le spese per i corsi, la letteratura specializzata e altri costi associati alla formazione continua.

Tenere conto dei premi assicurativi

I premi malattia aumentano sempre. Ma non preoccupatevi: di solito potete includerli nella vostra dichiarazione dei redditi.

I premi per le assicurazioni malattia, infortuni e vita possono essere dedotti dal reddito fino a un massimo stabilito.

Per l'imposta federale diretta, la detrazione massima è di 1'800 franchi per i single e di 3'600 franchi per le coppie sposate. È importante conoscere gli importi esatti delle detrazioni nel proprio cantone di residenza, poiché possono variare.

Detrazione degli interessi passivi

Se avete dei debiti, potete detrarli. sda

Se finanziate la vostra casa con un mutuo o un prestito, avete anche la possibilità di risparmiare sulla dichiarazione dei redditi.

Gli interessi pagati su debiti privati come mutui o prestiti sono deducibili. Esistono però dei limiti massimi che possono variare a seconda del Cantone. Può quindi essere utile verificare le norme specifiche del proprio luogo di residenza per determinare il limite massimo di detrazione.

Donazioni a organizzazioni caritatevoli

Se siete generosi e avete a cuore le organizzazioni caritatevoli, forse non saranno solo la vostra coscienza e il vostro karma a ringraziarvi. Potrete anche trarre profitto dalla vostra dichiarazione delle imposte.

Le donazioni a istituzioni di beneficenza riconosciute possono essere dedotte fino a una certa percentuale del vostro reddito. Fino al 20% di quello netto è deducibile ai fini dell'imposta federale diretta.

Ciò vi permette di fare del bene e di ridurre il vostro carico fiscale.

Deduzione delle spese di malattia e infortunio

Avete avuto un anno difficile e siete passati da un dottore all'altro? Allora potete recuperare il denaro sulle vostre tasse.

Le spese mediche straordinarie non coperte dall'assicurazione possono essere detratte ai fini fiscali. I costi che superano il 5% del reddito netto sono deducibili ai fini dell'imposta federale diretta. Vi sono incluse le spese dentistiche, le terapie e altri trattamenti medici necessari.

Costi di ristrutturazione degli immobili

I lavori di ristrutturazione o rinnovo di un immobile costano, ma possono essere dichiarati ai fini fiscali. Questo vi farà risparmiare denaro.

Le spese per la manutenzione e la ristrutturazione di un immobile di proprietà o in affitto possono essere detratte.

È consigliabile distribuire le ristrutturazioni importanti su più anni per massimizzare il vantaggio fiscale. Anche gli investimenti che aumentano il valore dell'immobile possono essere deducibili.

Usare le detrazioni per figli e istruzione

Genitori prendete nota: se non lo sapevate già, le spese per i figli possono essere dichiarate.

È possibile dedurre dal reddito imponibile un importo fisso per ogni figlio a carico. Inoltre, le spese per l'istruzione dei figli, come le rette scolastiche o le tasse universitarie, possono essere detratte fino a un certo limite.

Per l'imposta federale diretta, la detrazione è di 6'500 franchi per figlio.

Ottimizzazione fiscale per gli imprenditori

Gli imprenditori hanno opportunità particolarmente interessanti per ridurre il loro carico fiscale attraverso la previdenza.

I lavoratori autonomi con un reddito superiore a 150'000 franchi dovrebbero assolutamente iscriversi a un fondo pensionistico per ottenere contributi e detrazioni più elevati.

I proprietari di una SA o di una Sagl possono ottenere notevoli risparmi fiscali strutturando in modo intelligente il rapporto tra stipendio e dividendi e utilizzando soluzioni pensionistiche personalizzate.

Un cospicuo stipendio significa pure versamenti più elevati deducibili dalle tasse nel fondo pensione. Questo può essere vantaggioso a lungo termine.

Risparmiare le tasse al momento del pensionamento

La scelta tra un prelievo in capitale o una pensione ha notevoli implicazioni fiscali.

I prelievi in capitale dal fondo pensione sono tassati una volta sola a un'aliquota ridotta, una soluzione spesso più vantaggiosa dell'imposta sul reddito annuale sui pagamenti delle pensioni.

L'imposta sui pagamenti in conto capitale varia notevolmente a seconda del luogo di residenza. Una persona sola con un patrimonio di 1 milione di franchi, ad esempio, risparmia circa 60'000 franchi nel canton Appenzello rispetto a Zurigo.

I prelievi scaglionati su più anni riducono ulteriormente l'onere fiscale. Un cambio di residenza anticipato o uno scaglionamento strategico dei pagamenti può far risparmiare migliaia di franchi.

Pianificare la vendita della propria azienda in modo strategico

Chiunque venda la propria azienda dovrebbe considerare le conseguenze fiscali in una fase iniziale.

Le ditte individuali dovrebbero essere trasformate in SA o Sagl almeno cinque anni prima della vendita, altrimenti c'è il rischio di una successiva tassazione delle riserve nascoste.

In caso di vendita di una SA o di una Sagl a terzi, non sono dovuti né l'imposta sul reddito né i contributi sociali se viene venduta l'intera azienda.

Chiunque stia pianificando una successione all'interno della famiglia dovrebbe prendere in considerazione una struttura di vendita invece di una donazione, che spesso è più favorevole dal punto di vista fiscale.

La giusta pianificazione può fare la differenza tra un trasferimento esente da imposte e un elevato carico fiscale.

Uso intelligente della proprietà

I proprietari di immobili possono ridurre il loro carico fiscale con semplici strategie.

L'ammortamento indiretto tramite il terzo pilastro è spesso più vantaggioso dal punto di vista fiscale rispetto al rimborso diretto del mutuo. I costi di manutenzione possono essere dedotti annualmente.

I proprietari possono scegliere ogni anno tra una deduzione effettiva per le spese di manutenzione o una deduzione forfettaria: a seconda della situazione, è più conveniente l'una o l'altra.

Un pianificatore finanziario può aiutarvi a trovare la strategia migliore per le spese di manutenzione e i mutui.

Pianificare bene eredità e donazioni

I coniugi e i discendenti diretti non pagano l'imposta di successione in quasi tutti i cantoni.

Ma gli eredi non legati da vincoli di parentela o i conviventi possono incorrere in oneri fiscali elevati. Le donazioni anticipate possono contribuire a ridurre al minimo l'onere fiscale.

Pertanto, se si struttura il proprio patrimonio in anticipo, si può evitare un'imposta di successione elevata.

Cambio di residenza: un trasloco può essere conveniente

Le aliquote fiscali in Svizzera variano notevolmente, non solo per il reddito, ma anche per i pagamenti in conto capitale, il patrimonio e la proprietà.

Un cambio di residenza può comportare un notevole risparmio, ma deve essere calcolato con attenzione, poiché l'aumento dei costi della vita può annullare il vantaggio fiscale.

Ad esempio, i premi dell'assicurazione sanitaria possono aumentare a seconda del luogo di residenza. Ciò significa: trovare un luogo dove risiedere in cui l'aliquota fiscale sia bassa e il costo della vita altrettanto.

Per chiunque stia pensando di trasferirsi potrebbe essere importante affidarsi a un consulente fiscale per prendere in considerazione tutti i fattori.